Başkentte "Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri" başladı - Son Dakika
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Başkentte "Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri" başladı

25.03.2022 17:59

Başkentte, Hatay'ın tarihi, ekonomisi ve yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı "Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri" başladı.

Başkentte, Hatay'ın tarihi, ekonomisi ve yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı "Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri" başladı.

ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda, Hatay Valiliği öncülüğünde düzenlenen tanıtım günlerinin açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile bazı partilerin milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Açılışta konuşan Hatay Valisi Doğan, Hatay'ın tarihin, turizmin, kültürel varlıkların ve gastronominin kenti olduğunu ifade ederek, şehrin 600'ün üstünde yemek ve tatlı çeşidi barındırdığını söyledi.

Kentte, 10 bin Hristiyan vatandaşın huzur içinde yaşadığını aktaran Doğan, "Ortodoks, Katolik ve Protestan kiliseleri var. Bir de Yahudi cemaatimiz ve Ermeni köyümüz var. Alevisiyle Sünnisiyle Arabıyla Kürdüyle huzur ve barış içerisinde yaşayan bir kenttir. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşa rağmen huzuru, mutluluğu yaşayan bir kenttir. Biz Orta Doğu sorununa Hatay'ı örnek gösteriyoruz. Eğer Orta Doğu sorununu çözmek isteyen birileri varsa Hatay'a gelsinler. Hatay'daki huzuru ve barışı görsünler." diye konuştu.

Hatay mutfağının yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlikte, Valiler Doğan, Şahin ve beraberindekiler ziyaretçilere künefe dağıttı.

Etkinlik, gastronomi şöleni, zahter ve zeytin salatası şovlarıyla 29 Mart'a kadar devam edecek.

Başkentte Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri başladı
Başkentte Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri başladı
Başkentte Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri başladı
Başkentte Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri başladı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Başkentte "Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri" başladı - Son Dakika
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