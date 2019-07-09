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Başkentte "sözlük" operasyonu

55 dakika önce

Yabancı uyruklu kişilere kendini polis olarak tanıtıp dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ankara, Polis, Güncel
Yabancı uyruklu kişilere kendini polis olarak tanıtıp dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, polis olduğunu ileri sürerek dolandırıcılık yapan bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kendisini İnterpol ve yabancılar polisi olarak tanıtan Ali T'nin yabancı uyruklu kişilere, pasaport ve oturum izni alabileceğini vadedip vize ve ayakbastı parası aldığını tespit etti.
Zanlı, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ali T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçakçılık suçundan ihraç edilmiş
Yapılan araştırma sonucu Ali T'nin eski Jandarma Özel Harekat personeli olduğu, kaçakçılık suçundan ihraç edildiği öğrenildi.
Ayrıca İngilizce, Arapça, Kürtçe ve Urduca bilen zanlının yabancı uyruklu kişileri dolandırmak için yanında sözlük taşıdığı da belirlendi.
Başkentte sözlük operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:40 Kaynak: AA
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