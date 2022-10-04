Ankara'da tekne hırsızlığı! Şüpheliler yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da tekne hırsızlığı! Şüpheliler yakayı ele verdi

04.10.2022 08:18

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tekne hırsızlarına yönelik jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 2 şüpheli yakalandı. 350 bin lira değerindeki tekne sahibine teslim edildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 29 Eylül 2022 tarihinde 350 bin lira değerindeki tekne kim olduğu belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 20 ayrı noktada bulunan 36 saatlik kamera kayıtlarının incelemesi sonucu tekneyi olay yerinden çekiciye yükleyerek götüren araç tespit edildi. Araç hareketliliği tespit edilerek hırsızlığa yardım eden şahıs bulundu. Yapılan teknik incelemeler neticesinde araçla irtibatlı olduğu ve hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şüpheli şahısların yapılan sorgulamaları ve teknik inceleme sonucu tekneyi sakladığı yer tespit edildi. Çankırı Tekne Koyunbaba Barajı yakınlarından getirilerek sahibine teslim edildi. Hırsızlık yaptığı tespit edilen E.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Ankara'da tekne hırsızlığı! Şüpheliler yakayı ele verdi
Ankara'da tekne hırsızlığı! Şüpheliler yakayı ele verdi
YORUMLAR
500
Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış! Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış! Serada ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı son mektup akılları karıştırdı Serada ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı son mektup akılları karıştırdı
Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da tekne hırsızlığı! Şüpheliler yakayı ele verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:06 Kira ve krediyi aynı anda alma imkanı! Kentsel dönüşüm destekleri artırıldı
08:40 Mustafa Sandal'dan Reha Muhtar'a sert sözler: Varsa yüreğin sokağa çık
08:36 AK Parti'den dikkat çeken çağrı: Cumhurbaşkanımızın açıklamaları tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacak
08:34 Takipçisinin fantezisine Gökhan Çıra'dan yanıt: Bu arkadaş kafayı yemiş
08:26 Üsküdar'da FETÖ'nün yeniden kurmaya çalıştığı eğitim yapılanmasına operasyon! Dershanede görev yapan 35 kişi gözaltına alındı
08:28 Yunan ordusundan Türkiye ile savaş itirafı: 3-4 günden fazla sürmez
08:24 Avrupa'yı kuş gribi vurdu! 48 milyon kümes hayvanı itlaf edildi
08:18 Ankara'da tekne hırsızlığı! Şüpheliler yakayı ele verdi
08:13 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı yaptığı videoda masada duran kitap dikkatlerden kaçmadı
08:02 Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma Avrupa'yı kızdırdı: Yasallığı kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 09:19:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da tekne hırsızlığı! Şüpheliler yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement