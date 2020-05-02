Başkentte tır, EGO otobüsüne çarptı: 9 yaralı - Son Dakika

Başkentte tır, EGO otobüsüne çarptı: 9 yaralı

ANKARA - Ankara'da Konya yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile EGO otobüsü çarpıştı olayda 9 kişi yaralandı.

Olay, Başkentte Konya yolu üzerinde meydana geldi. Konya istikametinden Ankara merkez istikametine seyreden 27 D 63 99 plakalı tır, yağışında etkisiyle refüjü atlayarak karşı istikametten gelen EGO otobüsü ile çarpıştı olayda 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Konya yolu Gölbaşı istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Yaralılar Şehit Ahmet Özsöy Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile alakalı Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kazaya karışan tır ve EGO otobüsü çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Konya yolu bir süre sonra trafiğe açıldı.