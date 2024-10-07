Basketbol Federasyonu'nda Başkanlık Seçimi Yarın - Son Dakika
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Basketbol Federasyonu'nda Başkanlık Seçimi Yarın

Olağan Genel Kurul'da Efe Aydan ve Mehmet İlker Birgan başkanlık için yarışacak.

07.10.2024 19:53
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(İSTANBUL) - Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Ankara'daki olağan genel kurulda Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli olacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu?'nda başkanlık seçiminin yapılacağı Olağan Genel Kurul yarın gerçekleştirilecek. İki adayın yarışacağı seçimlerde eski milli basketbolcular karşı karşıya gelecek. Başkanlık seçimine sayılı saatler kala açıklama yapan başkan adayı Efe Aydan, "Biz göreve basketbol için talibiz. Başka beklentimiz yok. Basketbolun doğrularını, nasıl gelişmesi gerektiğini ve nereye varması gerektiğini anlatacağız. Bu konuda delegelerin hassas davranacağı ve çıkar ilişkisi içerisinde olmayacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Aydan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Basketbol bizim ana branşımızdan biriydi ama kaybetmek üzereyiz. Milli takım ile 2028 Olimpiyatları'na gitmeyi ve orada derece kovalamayı hedefliyoruz. 2 yıl sonra da Avrupa Şampiyonası'nda bir şeyler yapmamız lazım."

Disiplin Kurulu Üyesi adayı Mehmet İlker Birgan ise "Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayımız sayın Efe Aydan'ın da belirtmiş olduğu gibi biz göreve basketbol için talibiz. Ülkemizin basketbol alanında sahip olduğu potansiyelin farkındayız" diye konuştu.

Birgan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Amacımız bu potansiyelin ortaya çıkarılmasının önündeki engelleri kararlılıkla aşmak ve Türk basketboluna hak ettiği değeri kazandırmak. Türkiye Basketbol Federasyonu'nu kurumsal, şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya dönüştüreceğiz. Basketbolun doğrularını, nasıl gelişmesi gerektiğini ve nereye varması gerektiğini anlatacağız. Milli takımımızın önünde oldukça önemli iki organizasyon bulunuyor. Bizim de öncelikli hedefimiz 2028 Olimpiyatları ve 2026 Avrupa Şampiyonası için en iyi şekilde hazırlanıp güzel sonuçlar almak. Bunun için de Milli Takımımıza yeni bir nefes ve heyecan getirerek hepimiz en iyisi için çabalayacağız."

Efe Aydan kimdir?

Efe Aydan, Ankara'da dünyaya geldi. Opera sanatçısı ve oyuncu Sevda Aydan'ın oğlu olan Efe Aydan basketbola 16 yaşında Galatasaray'da başladı. Sırasıyla Karşıyaka, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Paşabahçe ve Tofaş takımlarında oynadı.

1981 yılında Avrupa Karması'na seçilen ikinci Türk basketbolcu olan Efe Aydan Türkiye Milli Basketbol Takımı'nda 259 maç forma giyerek en fazla oynayan ve en fazla kaptanlık (124 kez) yapan sporcu unvanını aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Basketbol Federasyonu'nda Başkanlık Seçimi Yarın - Son Dakika

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