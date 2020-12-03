Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro Enerji
Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Haris Bijedic (Bosna Hersek), Silvia Marzaili (İtalya)
Arka Gdynia: Kunek 20, Slamova 5, Podgorna, Spanou 14, Miskiniene 11, Kastanek 4, Greinacher 2, Balintova 14
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 23, Olcay Çakır 4, Sevgi Uzun, Tuğçe Canıtez 6, McBride 22, Zandalasini 15, Vitola 2, Stokes 8
1. Periyot: 24-27
Devre: 44-40
3. Periyot: 56-56
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı 80-70 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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