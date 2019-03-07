Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi
12 dakika önce
Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Brose Bamberg ekibine 81-79 yenildi.
Banvit
Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Almanya
'nın Brose Bamberg
ekibine 81-79 yenildi.
Bamberg kentindeki Brose Arena'da oynanan karşılaşmada ilk periyodu 23-18 geride kapatan Banvit, soyunma odasına 46-45 önde gitti.
Banvit üçüncü çeyreği de 66-64 üstün geçerken, Alman ekibi son periyotta daha iyi bir performans sergiledi ve müsabakayı 81-79 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart Çarşamba
günü Bandırma
'da oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:08 Kaynak: AA
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