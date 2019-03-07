Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

12 dakika önce

Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Brose Bamberg ekibine 81-79 yenildi.

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Brose Bamberg ekibine 81-79 yenildi.

Bamberg kentindeki Brose Arena'da oynanan karşılaşmada ilk periyodu 23-18 geride kapatan Banvit, soyunma odasına 46-45 önde gitti.

Banvit üçüncü çeyreği de 66-64 üstün geçerken, Alman ekibi son periyotta daha iyi bir performans sergiledi ve müsabakayı 81-79 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart Çarşamba günü Bandırma'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:08 Kaynak: AA

Spor
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