Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Salon: Kara Ali AcarHakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Zdravko Rutesic (Karadağ), Gintaras Maciulis (Litvanya)Teksüt Bandırma: Smith 11, Prewitt 18, Furkan Haltalı 1, Rıdvan Öncel 11, Şehmus Hazer 4, Kalinoski 8, Alperen Şengün, Terry 25, Hummer 11Telenet Giants: Klassen 10, Vanwijn...

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Zdravko Rutesic (Karadağ), Gintaras Maciulis (Litvanya)

Teksüt Bandırma: Smith 11, Prewitt 18, Furkan Haltalı 1, Rıdvan Öncel 11, Şehmus Hazer 4, Kalinoski 8, Alperen Şengün, Terry 25, Hummer 11

Telenet Giants: Klassen 10, Vanwijn 15, Bleijenberg, Rogiers 6, Kesteloot 8, Dutzinski 8, Faye 13, Donkor 7, Rupnik 14

1. Periyot: 26-18

Devre: 50-42

3. Periyot: 66-63

BALIKESİR(AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 9. hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırma, Belçika temsilcisi Telenet Giants takımını 89-81 mağlup etti.

Litvanya, Bandırma, Karadağ, Polonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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