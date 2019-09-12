Son Dakika Haberleri: Basketbol: Gloria Kupası - Zalgiris Kaunas: 71 - Galatasaray Doğa Sigorta: 70
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: Gloria Kupası - Zalgiris Kaunas: 71 - Galatasaray Doğa Sigorta: 70

45 dakika önce

Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Zalgiris Kaunas, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 71-70 yendi.

Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Zalgiris Kaunas, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 71-70 yendi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın dördüncü maçında, Zalgiris Kaunas ile Galatasaray Doğa Sigorta karşılaştı.

Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a karşı ilk periyodu 1 sayı farkla önde kapattı.

Devrenin 39-39 tamamlandığı maçta, Zalgiris Kaunas üçüncü periyotu 61-49 önde bitirdi.

Litvanya temsilcisi, son periyot sonunda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 71-70 mağlup etti.

Yarın Teksüt Bandırma-CSKA Moskova ile Galatasaray Doğa Sigorta- Anadolu Efes karşılaşmalarının oynanacağı turnuva, 15 Eylül'de sona erecek.

Basketbol: Gloria Kupası - Zalgiris Kaunas: 71 - Galatasaray Doğa Sigorta: 70

Zalgiris Kaunas, Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mustafa Cengiz: Kulüpler Birliği bizim için yok hükmündedir
Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını 3 maça indirdi! Fenerbahçe maçında sahada olacak mı? Galatasaray'dan çok sert açıklama: Yel kayadan toz alır Galatasaray'dan Medipol Başakşehir'e Abdurrahim Albayrak yanıtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 00:24:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Gloria Kupası - Zalgiris Kaunas: 71 - Galatasaray Doğa Sigorta: 70
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]