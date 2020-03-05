Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

İzmit ekibi, finalde Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşacak.

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Arkadaşı tarafından dolandırılan emekli memur, borcunu ödemek için aracını züccaciye dükkanına çevirdi

Aracım çalındı diye ihbar etti, bulununca çalan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı