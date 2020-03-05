Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika
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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

6 saat önce

Salon: Adana AtatürkHakemler: İbrahim Altıntaş, Erhan Gürsel, Anıl Veziroğluİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 6, Defne Melissa Paylar 2, Williams 26, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 6, Cado 4, Gamze Takmaz 10, Anigwe 30, Melek YusufoğluBeşiktaş TRC İnşaat: Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 5,...

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası, System.String[]

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Erhan Gürsel, Anıl Veziroğlu

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 6, Defne Melissa Paylar 2, Williams 26, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 6, Cado 4, Gamze Takmaz 10, Anigwe 30, Melek Yusufoğlu

Beşiktaş TRC İnşaat: Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 5, Bahar Çağlar 16, Yağmur Yıldız 4, Elif Bayram 8, Nisa Yalçın 8, Snytsina 20, Elif Emirtekin 5

1. Periyot: 18-12

Devre: 33-33

3. Periyot: 61-53

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında İzmit Belediyespor, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 84-71 yenerek finale yükseldi.

İzmit ekibi, finalde Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk, İbrahim Altıntaş, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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