Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66

İZMİR (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkim , evinde karşılaştığı Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 67-66'lık skorla mağlup etti. Ligde Aliağa 5. galibiyetini alırken, Gaziantep ekibi ise 5. kez mağlup oldu.

Türkiye 50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı alacak

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz