Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor: 72 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80 - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor: 72 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80 - Son Dakika Spor

Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor: 72 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80

6 saat önce

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'n 15. haftasında OGM Ormanspor, Beşiktaş Sompo Sigorta'ya 80-72 mağlup oldu.

Basketbol Süper Ligi: OGM Ormanspor: 72 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 80, System.String[]

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'n 15. haftasında OGM Ormanspor, Beşiktaş Sompo Sigorta'ya 80-72 mağlup oldu.


Salon: Ankara Arena


Hakemler: Yener Yılmaz xx, Kerem Baki xx, Semih Vural xx


OGM Ormanspor: Kloof x 5, Kikanovic xxx 17, James x 1, Cevher Özer xx 10, Warren xxx 26, Mert Alemdar x, Caner Ercan x, Kadir Bayram, Babic xx 10, Dorukhan Engindeniz x 3


Başantrenör: Korhan Aydanarığ


Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher xx 12, Ömer Utku Al x 1, Mckissic xxx 19, Oğuz Savaş xx 6, Durisic xx 7, Sebahattin Can Göndür, İsmet Akpınar xxx 19, Samet Geyik xx 14, Burak Can Yıldızlı x 2, Ege Cem Sun


Başantrenör: Burak Bıyıktay


1. Periyot: 26-20 (OGM Ormanspor lehine)


Devre: 43-45 (Beşiktaş lehine)


3. Periyot: 58-67 (Beşiktaş lehine) - ANKARA

Beşiktaş, Türkiye, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:31 Kaynak: İHA
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