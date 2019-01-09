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Basketbol: THY Avrupa Ligi

1 saat önce

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya)Darüşşafaka Tekfen: Douglas 4, Kidd 1, Diebler 8, Evans 8, Eric 7, Kartal Özmızrak 13, Muhammed Baygül 7, Emircan Koşut 2, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu 3, Oğuz Savaş 5, Peiners...

Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]
Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya)

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 4, Kidd 1, Diebler 8, Evans 8, Eric 7, Kartal Özmızrak 13, Muhammed Baygül 7, Emircan Koşut 2, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu 3, Oğuz Savaş 5, Peiners 5

CSKA Moskova: Rodriguez 11, Kurbanov 4, Higgins 13, Peters 2, Hunter 10, de Colo 17, Vorontsevich 2, Clyburn 10, Hackett 7, Hines 4, Bolomboy, Kulagin

1. Periyot: 16-25

Devre: 34-44

3. Periyot: 49-60

Diskalifiye: 32.44 Rodriguez (CSKA Moskova)

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-65 mağlup oldu.

Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla 15. kez sahadan yenik ayrıldı. CSKA Moskova ise 13. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan CSKA Moskova, 7. dakikada 15-4'lük üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin ortalarında Darüşşafaka Tekfen, kenardan oyuna dahil olan oyuncularıyla tempoyu artırdı. Ancak boyalı alanda uzunlarıyla skor üretmeyi sürdüren Rusya temsilcisi, ilk çeyreği 25-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda da iyi başlayan CSKA Moskova'ya savunmada karşılık vermekte zorlanan Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikada 16 sayı geriye düştü: 18-34. Muhammed Baygül, Kartal Özmızrak ve Berk Demir'in basketleriyle hücumda ritmini bulan yeşil-siyahlılar, 16. dakikada farkı 9 sayıya (36-27) indirdi. İlk yarının sonlarına doğru üst üste top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen, Rus ekibi karşısında soyunma odasına 44-34 geride girdi.

İkinci yarı tempolu başlarken hızlı hücumlardan sayılar bulan CSKA Moskova, 25. dakikada farkı yeniden açtı: 39-54. Çeyreğin ikinci bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip, Darüşşafaka Tekfen karşısında final periyoduna 11 sayı (60-49) önde gitti.

Son çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde bulundurmaya devam eden CSKA Moskova, topu iyi çevirerek kolay basketler buldu ve 37. dakikada 19 sayılık bir avantaj yakaladı: 56-75. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Rusya temsilcisi, maçı 80-65 kazandı.

Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Muhammed Baygül, Kartal Özmızrak, Darüşşafaka, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Spor
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