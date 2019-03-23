Basketbol: THY Avrupa Ligi
25 dakika önce
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Basketbol THY Avrupa
Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko
liderliğini sürdürdü.
Deplasmanda Rusya
'nın CSKA Moskova
ekibine 70-68 yenilen sarı-lacivertliler, ligdeki 5. mağlubiyetini yaşadı.
Rusya temsilcisini ligin ilk yarısında sahasında 79-75 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, rakibine ikili averajda üstünlük sağladı.
Bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes
, Karadağ
'ın Buducnost VOLI takımını deplasmanda 91-84 mağlup ederek normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantiledi.
Ligde herhangi bir iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen
ise deplasmanda Zalgiris'e 94-67 yenilerek 4 galibiyetle son sırada kaldı.
Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe Beko: 70-68
Buducnost VOLI (Karadağ) - Anadolu Efes: 84-91 Bayern Münih
(Almanya
) - Barcelona Lassa
(İspanya
): 73-71 Herbalife Gran Canaria
(İspanya) - Olympiakos
(Yunanistan
): 90-67 Khimki
(Rusya) - Maccabi FOX (İsrail
): 71-76
Zalgiris (Litvanya
) - Darüşşafaka Tekfen: 94-67 Baskonia
(İspanya) - Real Madrid
(İspanya): 86-76
AX Armani Exchange Olimpia Milan
(İtalya
) - Panathinaikos
(Yunanistan): 83-95
Puan durumu
| Takımlar
| O
| G
| M
| AS
| YS
| Av.
| P
| 1. Fenerbahçe Beko
| 28
| 23
| 5
| 2322
| 2072
| 250
| 51
| 2. CSKA Moskova
| 28
| 22
| 6
| 2428
| 2247
| 181
| 50
| 3. Real Madrid
| 28
| 21
| 7
| 2418
| 2176
| 242
| 49
| 4. Anadolu Efes
| 28
| 18
| 10
| 2359
| 2219
| 140
| 46
| 5. Barcelona Lassa
| 28
| 16
| 12
| 2180
| 2125
| 55
| 44
| 6. Baskonia
| 28
| 15
| 13
| 2279
| 2194
| 85
| 43
| 7. Panathinaikos
| 28
| 15
| 13
| 2222
| 2204
| 18
| 43
| 8. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 28
| 14
| 14
| 2416
| 2395
| 21
| 42
| 9. Olympiakos
| 28
| 14
| 14
| 2159
| 2155
| 4
| 42
| 10. Zalgiris
| 28
| 13
| 15
| 2195
| 2169
| 26
| 41
| 11. Maccabi FOX
| 28
| 13
| 15
| 2211
| 2213
| -2
| 41
| 12. Bayern Münih
| 28
| 13
| 15
| 2177
| 2235
| -58
| 41
| 13. Khimki
| 28
| 9
| 19
| 2187
| 2286
| -99
| 37
| 14. Herbalife Gran Canaria
| 28
| 8
| 20
| 2185
| 2442
| -257
| 36
| 15. Buducnost VOLI
| 28
| 6
| 22
| 2080
| 2368
| -288
| 34
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 28
| 4
| 24
| 2072
| 2390
| -318
| 32
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:16 Kaynak: AA
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