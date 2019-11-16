Basketbol THY Avrupa Ligi 8. haftasında Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes 6. galibiyetine uzanırken, Fenerbahçe Beko 6. mağlubiyetini aldı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda sekizinci hafta maçları tamamlandı.

Anadolu Efes, konuk ettiği Rus temsilcisi Zenit'i 90-88 mağlup ederek, ligdeki altınca galibiyetini aldı ve 5. sıradaki yerini korudu.

Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise konuk olduğu son şampiyon Rus ekibi CSKA Moskova'ya 88-70 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Ligde 6. kez kaybeden sarı lacivertli ekip, 15. sıraya geriledi.

İspanya temsilcisi Barcelona, bir diğer İspanyol ekibi Real Madrid'in konuğu olduğu maçta, rakibine 86-76 yenildi.

İsrail ekibi Maccabi FOX ise Baskonia'yı 113-83 yendi ve liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.

THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Khimki (Rusya)-AX Armani Exchange Milan (İtalya): 87-79

Anadolu Efes-Zenit (Rusya): 90-88

Panathinaikos (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya): 105-106

Baskonia (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 83-113

Real Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya): 86-76

CSKA Moskova (Rusya)-Fenerbahçe Beko: 88-70

Kızılyıldız mts (Sırbistan)-ASVEL (Fransa): 72-74

Olympiakos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya): 83-74

Valencia Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 82-56