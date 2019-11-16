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Basketbol: THY Avrupa Ligi

6 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi 8. haftasında Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes 6. galibiyetine uzanırken, Fenerbahçe Beko 6. mağlubiyetini aldı.

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Basketbol THY Avrupa Ligi 8. haftasında Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes 6. galibiyetine uzanırken, Fenerbahçe Beko 6. mağlubiyetini aldı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda sekizinci hafta maçları tamamlandı.

Anadolu Efes, konuk ettiği Rus temsilcisi Zenit'i 90-88 mağlup ederek, ligdeki altınca galibiyetini aldı ve 5. sıradaki yerini korudu.

Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise konuk olduğu son şampiyon Rus ekibi CSKA Moskova'ya 88-70 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Ligde 6. kez kaybeden sarı lacivertli ekip, 15. sıraya geriledi.

İspanya temsilcisi Barcelona, bir diğer İspanyol ekibi Real Madrid'in konuğu olduğu maçta, rakibine 86-76 yenildi.

İsrail ekibi Maccabi FOX ise Baskonia'yı 113-83 yendi ve liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.

THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Khimki (Rusya)-AX Armani Exchange Milan (İtalya): 87-79

Anadolu Efes-Zenit (Rusya): 90-88

Panathinaikos (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya): 105-106

Baskonia (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 83-113

Real Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya): 86-76

CSKA Moskova (Rusya)-Fenerbahçe Beko: 88-70

Kızılyıldız mts (Sırbistan)-ASVEL (Fransa): 72-74

Olympiakos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya): 83-74

Valencia Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 82-56

TakımOGMASYSAv.P
1.Maccabi FOX

8626855869914
2.CSKA Moskova 862676582

94

14

3. Barcelona 8626596085114

4.Khimki 862696

660

36

14

5.Anadolu Efes 86 26496183114

6.AX Armani Exchange Milan 862639

620

19

14

7.Real Madrid 853632626 613
8.ASVEL 853550

590

-40 13
9.Panathinaikos 8446836602312
10.Baskonia 835621

610

11

11
11.Zalgiris 835596598-211
12.Bayern Münih 835617

644

-27

11
13.Olympiakos 835567

620-3911
14.Kızılyıldız mts 826567

586

-19

10
15.Fenerbahçe Beko 826586632-4710

16.Valencia Basket 8 26595

646

-51

10

17.ALBA Berlin 826645703-5810

18.Zenit 826564

651

-87

10

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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