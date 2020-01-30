Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 74-70 yendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 11-10 önde geçen ALBA Berlin, çeyreği de 22-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta savunmada etkili olamayan Fenerbahçe Beko, kolay sayılar bulan rakibi karşısında soyunma odasına 41-33 geride gitti.



Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği de ALBA Berlin, 56-50 önde bitirdi.

Son periyotta iyi savunma yapan, rakibine çok fazla sayı şansı vermeyen, hücumda da özellikle son bölümde Leo Westermann'la skor üreten Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 74-70 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas 16, ev sahibi ekipte de Rokas Giedraitis 14 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Karşılaşma öncesinde Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers ile efsane haline gelen ve helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ile 25 Ocak'ta ABD'deki evinde hayatını kaybeden Robert Archibald için saygı duruşu yapıldı.



Öte yandan, karşılaşmayı aralarında çok sayıda Türk taraftarın da bulunduğu 12 bin 122 seyirci izledi.