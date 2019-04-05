Son Dakika Haberleri: Basketbol: Toplu Sonuç

Basketbol: Toplu Sonuç

56 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 26, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları başladı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 26, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları başladı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol- Afyon Belediyespor: 57-93

Türkiye Basketbol 1. Ligi

OGM Ormanspor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 69-80

Artvin Belediyespor-Semt77 Yalova Belediyespor: 79-75

Düzce Belediyespor- Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 84-89

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın-A Koleji: 73-42

Mardin Büyükşehir Belediyespor-İstanbulgücü: 103-80

İstanbul Üniversitesi Gelişim- Elazığ İl Özel İdare: 63-73

Bayraklı Belediyespor- Çankaya Üniversitesi: 74-80

Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim- Mersin Üniversitesi: 95-70

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:56 Kaynak: AA

Spor
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