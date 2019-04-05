Basketbol: Toplu Sonuç
56 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 26, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları başladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde 26, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları başladı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol- Afyon
Belediyespor: 57-93
Türkiye Basketbol 1. Ligi
OGM Ormanspor-Sigortam.net İTÜ
Basketbol: 69-80 Artvin
Belediyespor-Semt77 Yalova
Belediyespor: 79-75 Düzce
Belediyespor- Mamak Belediyesi
Yeni Mamakspor: 84-89
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın-A Koleji: 73-42 Mardin
Büyükşehir Belediyespor-İstanbulgücü: 103-80 İstanbul Üniversitesi
Gelişim- Elazığ
İl Özel İdare: 63-73 Bayraklı
Belediyespor- Çankaya Üniversitesi
: 74-80 Mersin
Büyükşehir Belediyespor Gelişim- Mersin Üniversitesi
: 95-70
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:56 Kaynak: AA
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