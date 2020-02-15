Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

12 dakika önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde toplam 12 maç oynandı.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde toplam 12 maç oynandı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta, oynanan 4 karşılaşmayla başladı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19. haftaya 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. haftaya 3 müsabakayla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor: 88-66

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor: 88-54

BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo: 44-62

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 79-101

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Final Gençlik-Akhisar Belediyespor: 72-67

Konyaspor-Anadolu Basket: 87-82

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79-84

Samsunspor-Bandırma Kırmızı: 69-77

Manisa Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol: 74-79

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mardin Büyükşehir Başak-Yalova VİP: 104-63

Edremit Belediyesi Gürespor-Bayraklı Belediyespor: 68-57

Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-Emlak Konut: 58-88

basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:04 Kaynak: AA
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