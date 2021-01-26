Maccabi Playtika Tel Aviv maçının ardından

Turkish Airlines EuroLeague'in 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Maccabi Playtika Tel Aviv'i 82-75 mağlup ederken, müsabanın ardından iki takımın başantrenörleri düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Fenerbahçe Beko Başantrenör Igor Kokoskov, maç boyunca çok disiplinli oynadıklarının altını çizerek, "Galibiyetin keyfini çıkarmalıyız. Çok zor bir maçtı. Böyle olacağını biliyorduk. Maccabi, çok yetenekli bir takım. Biz çok sağlam bir oyun planı kurduk. Doğru oyun planını yaptık. Bu plana tamamen uyduk. Çok disiplinliydik. Yoğun maç takviminden dolayı üzerimizde çok baskı vardı. Play-off'lara kalmak adına sahanızda kazanmak çok önemli" dedi.

"ÇOK FARKLI BİR YAKLAŞIM YOK""Takımın galibiyet serisi ve takımdaki enerjinin artmasını neye bağlıyorsunuz" sorusuna Kokoskov, şu yanıtı verdi: "Molada 20 sayı öndeyse rakibiniz, farklı bir enerji vardır. 20 sayı önde olan takım enerjiktir, kazanan taraf olmak istersiniz. Bence çok farklı bir yaklaşım yok. Takımın çok iyi bir enerjisi var. Çok sakatlığımız oldu, kaybettiğimiz çok maç oldu. Her şeyi sorgulamaya başlıyorsunuz böyle dönemlerde. Bence çok iyi bir karaktere sahip oyuncular, hatta fazla iyiler. Bazen keşke biraz kötü olsalar diyorum (Gülerek)" SFAIROPOULOS: FENERBAHÇE SON DÖNEMDE ÇOK FORMDAMaccabi Playtika Tel Aviv Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise şöyle konuştu: "Fenerbahçe'ye karşı maç boyu iyi savaştık. Fenerbahçe son dönemde çok formda. İkinci yarıdaki oyunlarıyla maçı kazandılar. İlk yarıda maçın kontrolü bizdeydi. İkinci yarıda iki kez fark çift hanelere çıktı. Sonra farkı 4 sayıya düşürdük. Maçın içinde ölü dakikalarımız vardı. Kolay sayı ürettiler. İkinci yarıda 46 sayı buldular. Geri dönmeye çalıştık. Fenerbahçe'nin çok tecrübeli oyuncuları var. Kritik anlarda nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar.""NEDEN İSRAİL DIŞINDA OYNANSIN?"

Sfairopoulos ayrıca, Maccabi - Anadolu Efes karşılaşmasının İsrail'deki giriş-çıkış yasağı nedeniyle ertelenmesine, "Başka salonlarda oynanabilir, maçın ertelenmesini doğru bulmuyorum" yorumunu yapan Ergin Ataman'a yanıt vererek, "Neden İsrail dışında oynansın ki? Orada oynanması gerekiyordu, orada oynanacak" dedi.