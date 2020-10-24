Baskil'de Camide Olmak programı düzenlendi - Son Dakika

Baskil ilçesinde Camide Olmak programında gençler sabah namazlarında camide buluşuyor.
Baskil'de Camide Olmak programı Merkez Camisinde gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programa, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, gençler ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, dua edildi.
Sabah namazının ardından Kaymakam Yılmaz, programa katılanlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.
- Kaynak: AA
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