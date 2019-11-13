Son Dakika Haberleri: Baskil'de kurumlar arası futbol turnuvası
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Baskil'de kurumlar arası futbol turnuvası

6 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kurumlar arası futbol turnuvası yapıldı.

Baskil'de kurumlar arası futbol turnuvası, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kurumlar arası futbol turnuvası yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen halı saha turnuvasına 7 takım katıldı.

Turnuvada kupayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı kazandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, Kaymakam Oğuz Cem Murat'ın destekleriyle ilçede güzel bir turnuva düzenlediklerini belirterek, Kaymakamlık kupası için mücadele eden takımların başarılı performans ortaya koyduğunu aktardı.

Daha sonra kupayı Baskil Kaymakamı Murat İlçe Milli Eğitim Müdürüne verdi

Törene, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Müftüsü Ömer Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol da katıldı.

Elazığ, Futbol, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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