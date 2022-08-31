Kaymakam Kundakçı, şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Kaymakam Kundakçı, şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti

31.08.2022 17:02
Kaymakam Kundakçı, şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Kaymakam Kundakçı, İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Kundakçı, "Vatanımızın, bayrağımızın sahipsiz olmadığını bütün dünyaya göstererek büyük bir kahramanlık gösteren şehit Sekin'in kabrini ziyaret ederek dua ettik. Şehidimize minnettarız, ruhu şad olsun. Bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı, hayırlı ömürler dilerim." dedi.

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Kaynak: AA

Ömer Tuğrul, Fethi Sekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Kundakçı, şehit polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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