Son Dakika Haberleri: Başmakçı'da Değerlendirme Toplantısı

Başmakçı'da Değerlendirme Toplantısı

24 dakika önce

Afyonkarahisar'a bağlı Başmakçı ilçesinde ilçe kaymakamı Mehmet Soylu başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Başmakçı'da Değerlendirme Toplantısı, System.String[]
Afyonkarahisar'a bağlı Başmakçı ilçesinde ilçe kaymakamı Mehmet Soylu başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.


Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, il genel meclis üyeleri, mahalle, köy muhtarları ve kurum müdürleri katıldı.


2019 çalışma dönemi içerisinde yapılması gereken işlerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, "Bütün resmi kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmalıyız. Her kurum kendi bünyesindeki görevlerini en iyi şekilde yerine getirsin." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:57 Kaynak: AA
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