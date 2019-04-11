Başmakçı'da Değerlendirme Toplantısı
24 dakika önce
Afyonkarahisar'a bağlı Başmakçı ilçesinde ilçe kaymakamı Mehmet Soylu başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:57 Kaynak: AA
'a bağlı Başmakçı
ilçesinde ilçe kaymakamı Mehmet Soylu
başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakamlık
toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, il genel meclis üyeleri, mahalle, köy muhtarları ve kurum müdürleri katıldı.
2019 çalışma dönemi içerisinde yapılması gereken işlerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, "Bütün resmi kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmalıyız. Her kurum kendi bünyesindeki görevlerini en iyi şekilde yerine getirsin." dedi.
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