Başörtülü garson beni Korkutuyor" dedi, kafe müdürü tarafından yaka paça dışarı atıldı!

ABD'nin Orta Batı bölgesinde yaşayan bir kadın, 15 yaşındaki Müslüman bir garson kızı görünce "korktuğunu" söylediği için kendisini dışarı atan kafenin müdürüne karşı yasal bir süreç başlattı.

Indiana eyaletinin Noblesville kentinde yaşayan 49 yaşındaki Michelle Wallpe, 22 Ağustos'ta yerel bir mekan olan Uptown Cafe’nin 37 yaşındaki müdürü Alex Bevins ile tartıştı. Sosyal medyaya sıçrayan bu kavga, kısa sürede mahkemeye taşındı.

Olay, Wallpe'nin kafede hijap takan 15 yaşındaki bir çalışanı fark etmesiyle başladı. Bu durumdan "korktuğunu" belirten kadın, çalışanlara kafenin "Müslümanlar tarafından işletilip işletilmediğini" sordu. Wallpe, daha sonra sildiği bir videoda yaşananları şöyle anlattı: "Oturduğumda başörtüsü —artık ona habib mi denir, hacib mi denir— takan bir çalışan gördüm. Garsona tesadüfen de olsa burayı Müslümanların işletip işletmediğini sordum. Sadece merak etmiştim çünkü içeri girdiğimde kötü bir enerji aldım, kimse samimi değildi."

"Müşteriler bile gergin görünüyordu; odaklanmış gibilerdi, göz teması kurmak istemiyorlar ve ben gülümsediğimde bile başlarını çeviriyorlardı. Ben de genç kızlardan birine burayı Müslümanların işletip işletmediğini sordum. 'Hayır' dedi. Ben de 'Tamam, güzel, sadece merak ettim, onlardan korkuyorum da' dedim."

Genç çalışanların durumu aktarması üzerine masaya gelen müdür Bevins'in kendisine "çok kaba" davrandığını söyleyen Wallpe, hesabı getirdiğinde müdüre "İyi misiniz?" diye sorduğunu ve müdürün bir anda "çıldırdığını" iddia etti. Wallpe, Facebook takipçilerine "Bana 'Gitmeniz gerekiyor, buraya bir daha gelemezsiniz, bu tarz sorular soramazsınız' dedi" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine kendi videosunu yayınlayan kafe müdürü Bevins, Wallpe'nin personeline yönelik sözleri karşısında "o an bir şeyler yapması gerektiğini hissettiğini" ifade etti. Yerel halkın 15 yaşındaki Müslüman garsona büyük bir sevgi ve destek gösterdiğini belirten Bevins, "Böyle zamanlarda insanların bir araya gelebilmesi ve sadece nazik olabilmesi gerçekten harika" dedi. Bevins daha sonra Facebook'ta, "Uptown'da ırkçılığa, nefrete veya ayrımcılığa yer yoktur. Birlikte çalıştığım insanları tüm kalbimle seviyorum; onları her zaman savunacak, değerli, desteklenmiş ve korunmuş hissettiklerinden emin olacağım" paylaşımında bulundu.

Ancak olaylar hızla büyüdü. Kendisine "ırkçı" denmesine tepki gösteren Wallpe, Bevins hakkında resmi mercilere başvuruda bulundu. Başvurusunda, Bevins'in kendisini kovmadan önce kafede "bağırmaya" başladığını iddia eden Wallpe, "Hesabı ödeyip çıktım. Facebook sayfamda kötü hizmet aldığıma ve bunu patronuna bildireceğime dair kısa bir video paylaştım. Saat 13.00 civarıydı. Saat 17.00'ye geldiğinde videom 9 bin izlenmeye ulaşmış, altına yüzlerce taciz edici ve tehditkar yorum yapılmıştı. Birkaç yorum da Alex'e aitti" ifadelerini kullandı.

Bevins'in "korkularını istismar ettiğini" ve tacizi sürdürdüğünü savunan Wallpe, müdürün kendisinin Katolik kilisesinde başörtüsüyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığını belirtti. Wallpe dilekçesinde, "Bu son derece aşağılayıcı, çocukça ve profesyonellikten uzak bir davranış" dedi.

Wallpe, Facebook'ta yaptığı tuhaf bir paylaşımda ise Müslümanlara yönelik korkusunun "Michigan'daki Dearborn kentinde insanların taşlanması" gibi olaylardan kaynaklandığını iddia etti. Wallpe paylaşımında, "Lütfen Amerikan yasalarının hepimiz için olduğunu anlayın. Korkmak bir suç ya da nefret söylemi değildir. Amerikan yasalarına uyarsanız, kimseden korkmazsınız ve kimseden nefret görmezsiniz" ifadelerine yer verdi.