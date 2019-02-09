Son Dakika Haberleri: Başpehlivan Cengiz Elbeye Mezarı Başında Anıldı

Başpehlivan Cengiz Elbeye Mezarı Başında Anıldı

1 saat önce

Türk güreşinin efsanevi ismi Toros kaplanı lakaplı Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye, ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında anıldı.

Başpehlivan Cengiz Elbeye Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
Türk güreşinin efsanevi ismi Toros kaplanı lakaplı Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye, ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında anıldı.

Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye, ölümünün 9'uncu yılında kendi ismini taşıyan Cengiz Elbeye Güreş eğitim merkezi güreşçileri ve Antalya'dan gelen güreş camiası ve başpehlivanlar tarafından mezarı başında anıldı.

Paşa mezarlığında bulunan Başpehlivan Cengiz Elbeye'nin mezarına su döken Cevat Gündoğdu, "Geçmişimizi geleceğimize iyi anlatmalıyız. Onları unutmamalı, unutturmamalıyız. Hedefimiz, Antalya'dan Cengiz Elbeye ve Recep Gürbüz ustalarımız gibi güreş sporuna ismini altın harflerle yazdıracak pehlivanlar çıkarmak" dedi.

Anma programı sonrası Güreş eğitim merkezi önünde misafirlere yemek ikram edildi ve Cengiz Elbeye için dualar okundu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:49 Kaynak: İHA

Spor
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