Bastian Schweinsteiger'in Bayern Münih'teki En İyi Anları
1 saat önce
Bastian Schweinsteiger gerçek bir Bayern Münih efsanesi. Bavyera ekibiyle 500 maçta forma giyip 68 gol 100 asist katkı yapan Schweini, 13 sezonda 8 Bundesliga şampiyonluğu, 7 Almanya Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi Kupası kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39
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