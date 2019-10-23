Son Dakika Haberleri: Bastian Schweinsteiger'in Bayern Münih'teki En İyi Anları
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Bastian Schweinsteiger'in Bayern Münih'teki En İyi Anları

1 saat önce

Bastian Schweinsteiger gerçek bir Bayern Münih efsanesi. Bavyera ekibiyle 500 maçta forma giyip 68 gol 100 asist katkı yapan Schweini, 13 sezonda 8 Bundesliga şampiyonluğu, 7 Almanya Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi Kupası kazandı.

Bastian Schweinsteiger gerçek bir Bayern Münih efsanesi. Bavyera ekibiyle 500 maçta forma giyip 68 gol 100 asist katkı yapan Schweini, 13 sezonda 8 Bundesliga şampiyonluğu, 7 Almanya Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi Kupası kazandı.

Bastian Schweinsteiger'in Bayern Münih'teki En İyi Anları

Bastian Schweinsteiger, Bayern Münih, Bavyera, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39 
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