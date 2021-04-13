Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek

Milyonlarca üniversite öğrencisi devlet tarafından destekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gençlerin istihdam konusundaki fikirlerini teşvik için İŞKUR aracılığıyla "Akademik Çalışma Programı"nı devreye aldı. Program, lisans, yüksek lisans, doktora programı öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlama amacı taşıyor.

BAŞVURU KRİTERLERİ

Programa, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın başvuru yapabilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, başvuru kriterleri arasında belirlenen genel akademik not ortalamasına, yabancı dil puanına sahip olunması gerekiyor. "Çalışma hayatı, endüstri ilişkileri, işgücü piyasası, istihdam politikaları" konularındaki akademik çalışmalar desteklenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, programla çalışma hayatı, istihdam alanındaki akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

KARİYER MERKEZLERİYLE ORTAK ÇALIŞMA

İŞKUR kampüs ve iş kulüpleri de öğrencilerin işgücü piyasasına hazırlanmasına katkı sağlıyor. Bugün itibarıyla 166 üniversitede açılan kampüslerde işveren görüşmeleri, iş arama yöntemleri, işgücü piyasasının tanınması, doğru ve etkili özgeçmiş hazırlanması gibi konularda bireysel görüşmeler ve grup görüşmeleri şeklinde iş ve meslek danışmanlığı sunuluyor.

Üniversite kariyer merkezi temsilcileriyle ortak bir çalışma yapılıyor. İş kulübü hizmetleri aracılığıyla kariyer hedefi oluşturma, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama gibi konularda eğitimler verilmesi sağlanıyor.

425 BİN KİŞİYE MESLEK EĞİTİMİ

İŞKUR'UN mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programlarından geçen yıl 423 bin kişi yararlandı. Kurs ve programlara katılanların yüzde 52'si kadınlardan oluşuyor.

Gençler de yoğun bir şekilde bu programlardan yararlanıyor. Toplam katılımcıların yüzde 47'sini 24 yaş ve altında yer alan gençler oluşturuyor. Toplam183 bin kişi imalat, 8 bin kişi ise bilgi ve iletişim sektöründe düzenlenen aktif işgücü programlarından yararlandı.