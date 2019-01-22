Son Dakika Haberleri: Batan Geminin Kaptanı Bulundu

Batan Geminin Kaptanı Bulundu

40 dakika önce

Samsun'un 80 mil açıklarında batan Volga Balt 214 isimli Panama bayraklı geminin Azerbaycan uyruklu kaptanının cesedi bulundu.

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Samsun'un 80 mil açıklarında batan Volga Balt 214 isimli Panama bayraklı geminin Azerbaycan uyruklu kaptanının cesedi bulundu.

Samsun Valiliği son gelişmeyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgiler verdi: "Samsun'un 80 mil açıklarında batan Volga Balt 214 isimli Panama bayraklı gemide kayıp olan Azeri vatandaşı kaptan Turbat İsmayilov isimli şahıs geminin battığı yerin 85 deniz mili kuzeyinde Rusya Tuapse Limanı 48 mil açığında, Venuatu Bayraklı M/V Nurs isimli gemi tarafından tespit edilmiş olup, 19 Ocak tarihinde Novorossiysk Limanı'nda Rusya yetkililerine cansız bedeni teslim edilmiştir. Diğer kayıp 1 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

07 Ocak'ta meydana gelen olayda batan Volga Balt 214 isimli gemiden 7 kişi Türk Sahil Güvenlik ekiplerince sağ kurtarılmış, 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 2 kişi ise kayıp olarak aranıyordu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:45 Kaynak: İHA

Azerbaycan, Bayraklı, Samsun, 3. Sayfa
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