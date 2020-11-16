Batan teknede kaybolan Abay'ın cansız bedeni, Yunan adasında bulundu - Son Dakika

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, 8 Kasım'da balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan Kemal Abay'ın (52) cansız bedeni, Yunanistan'ın Limni Adası'nda bulundu. Ailesinin fotoğraflardan teşhis ettiği Abay'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için yazışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan Murat Erden (32), Uğur Soydan (27) ve kuzeni Hasan Soydan (32), balık tutmak için 8 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde Enez'e gitti. 3 kişi, Enez Limanı'ndan Kemal Abay'a ait 4,5 metre uzunluğundaki 'Eylül 17' adlı balıkçı teknesine binip, Saros Körfezi'ne açıldı. Ancak bir süre sonra 4 kişinin olduğu tekne, fırtınada alabora olup, battı. Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta batan teknedeki Murat Erden, yaklaşık 4 saat yüzerek, karaya çıktı ve durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hem havadan hem de denizden arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Uğur Soydan da bir süre sonra sağ kurtarılarak, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Arama- kurtarma ekipleri, cumartesi günü, saat 09.30 sıralarında, ilçe sahili açıklarındaki Boztepe Burnu mevkisinde Hasan Soydan'ın cansız bedenine ulaştı.

TAN TEŞHİS ETTİLER

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, bugün Limni Adası açıklarında bir erkek cesedi bularak, Türk makamlarıyla iletişime geçti. Gönderilen fotoğraflardan ailesi cansız bedeninin Kemal Abay'a ait olduğunu teşhis etti. Abay'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için Edirne Valiliği'nce gerekli yazışmaların başlatıldığı öğrenildi. Kemal Abay'ın cenazesinin Yunanistan'daki işlemlerinin ardından İpsala Sınır Kapısı'ndan teslim alınarak, ailesine teslim edileceği kaydedildi.