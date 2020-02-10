Batı Afrika ülkeleri, Nijerya'nın sınır kapılarını kapatma kararını araştıracak - Son Dakika

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijerya'nın güvenlik ve ekonomik gerekçelerle aldığı sınır kapılarını kapatma kararını araştırmak için komite kurdu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu, karara ilişkin başkent Abuja'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "ECOWAS üyesi ülke liderleri dün gece Addis Ababa'da düzenlenen olağanüstü toplantıda Nijerya'nın sınır kapılarını kapatmasıyla ilgili bir komitenin kurulmasını kararlaştırdı." ifadelerini kullandı.

Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Kabore başkanlığında kurulan komite, Nijerya'nın sınır kapılarını kapatması ve bunun Batı Afrika ülkelerine etkilerini araştıracak.

Karar, Burkina Faso başta olmak üzere ECOWAS üyesi Afrika ülkeleri tarafından olumlu karşılanırken, komitenin çalışmalarına hemen başlayacağı aktarıldı.

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya'nın güvenlik ve ekonomik gerekçelerle tüm sınırlarını ağustos ayında ticari malların geçişine kapatması ECOWAS'a üye ülkeler arasında krize neden olmuştu.

Karara tepki gösteren bazı üye ülkeler Nijerya mallarının ülkelerine girişlerini yasaklamış, Gana da Nijeryalılara ait yüzlerce iş yerini kapatmıştı.