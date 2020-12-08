Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

08.12.2020 15:05
Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede kaydedilen vaka sayısı son 24 saatte 390 artarak 69 bin 645'e yükseldi, virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 1181'e çıktı.

Kovid-19 tespit edilmesinin ardından iyileşenlerin sayısı ise 64 bin 947'ye ulaştı.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 52 bin 274'e yükselirken, virüs nedeniyle 4 gündür can kaybı bildirilmedi.

Gana'da şimdiye kadar Kovid-19'dan 325 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede halen 886 aktif vakanın tedavisi sürerken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 51 bin 63'e yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 770'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 123 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 615'e çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 428 oldu.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74'e yükselirken, virüse yakalanan 1846 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1676'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 83'e yükseldiği ülkede, tedavisi süren 235 vaka bulunurken, 1358 kişi iyileşti.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 288 bini aştı, virüs nedeniyle 54 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Gambiya, Nijerya, Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika


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