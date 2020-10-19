Isparta için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada Isparta'nın güneyinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Isparta Valiliği aracılığıyla yapılan duyuruda, "Son yapılan değerlendirmelere göre bugün Isparta'nın güney ilçelerinde ( Sütçüler, Aksu ve Yenişarbademli) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ISPARTA