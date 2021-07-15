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Batı Avrupa sele teslim oldu - Son Dakika

Batı Avrupa sele teslim oldu

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:43
Batı Avrupa sele teslim oldu, System.String[]

Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'da yoğun yağışlar sellere neden oldu, en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'da yoğun yağışlar sellere neden oldu, en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da aşırı yağışlar Limburg, Liege, Lüksemburg ve Namur eyaletlerinde etkili olurken, binlerce binayı su bastı.

Selden etkilenenlerin tahliyesi için tekne ve kamyonların dahi kullanıldığı ülkede şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başbakan Alexander de Croo, Twitter'dan "Ülkemiz inanılmaz yağışlarla karşı karşıya." mesajını paylaştı.

Hollanda

Hollanda'nın Güney Limburg Bölgesinde, dün gece başlayan yoğun yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu.

Hollanda Meteoroloji Enstitüsünden (KNMI) yapılan yazılı açıklamada, bazı bölgeler için "kırmızı" alarm uyarısının devam ettiği, akşam ve gece saatlerinde daha fazla yağış beklendiği belirtildi.

Hükümetin bölgeye onlarca asker ve yardım birlikleri sevk ettiği aktarılırken, yetkililer Hoensbroek bölgesi sakinlerine sel riskine karşı evlerinde güvenli bir yer bulmaları, elektriği ve gazı kapatmaları tavsiyesinde bulundu.

Valkenburg Belediyesi, 375 eve elektrik ulaşmadığını, otellerin tahliye edilen insanlarla dolduğunu kaydetti.

Maastricht'in ortasından geçen Maas Nehri'nin bu gece yağmur nedeniyle en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

Almanya: 20 ölü

Almanya'nın batısında bulunan Rheinland-Pflaz ve Kuzey- Ren Vestfalya eyaletlerinde şiddetli yağışla oluşan sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

Ülke basınına göre, iki eyaletin birçok bölgesinde evler çöktü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı, birçok ev çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Çok sayıda kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Hagen ve Ahrweiler bölgelerine 300 askerin sevk edildiğini belirtti.

Lüksemburg ve Fransa

Lüksemburg'ta da 15 yaşında bir kızın kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki 11 vilayette de aşırı yağış ve sellere karşı "turuncu" alarm verildi.

Lüksemburg, Hollanda, Almanya, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Avrupa sele teslim oldu - Son Dakika


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