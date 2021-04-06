Batı Trakya Türkleri azınlık okullarında encümen seçimlerinin yapılması talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika

Batı Trakya'da Türk veliler, azınlık okullarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle dondurulan encümen heyeti seçimlerinin gerçekleştirilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Azınlık Okulları Encümenler Derneğinin kararıyla Gümülcine ve İskeçe'de gerçekleştirilen eylemde veliler, azınlık okullarındaki encümen heyetlerinin görev süresinin sona ermesinin ardından Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığınca 22 Aralık 2020'de yapılacağı ilan edilen seçimlerinin Kovid-19 salgını gerekçesiyle art arda ertelenmesini protesto etti.

Gümülcine'de Bölge Eğitim Müdürlüğü, İskeçe'de ise Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Sekreterliği binası önünde gerçekleştirilen gösteride, "Azınlıkların eğitim alanındaki sorunlarına acil çözüm", "Çocuklarımızın üzerindeki oyunlara hayır", "Aldatılmaya son" yazılı pankartlar açan veliler, azınlık okullarının işleyişinin sekteye uğramaması için 7 kez ertelenen encümen seçimlerinin bir an önce yapılmasını ya da görev süresi sona eren encümenlerin görevlerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep etti.

Veli ve encümenler, her iki ildeki Eğitim Bakanlığı temsilciliklerine sundukları ortak bildiride, antlaşmalara göre özel statüdeki azınlık okullarının, azınlık toplumunun iradesi doğrultusunda idare edilmesi gerekliliğinin altını çizerek, bu konuda herhangi bir atamanın kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan (BTTADK) yapılan açıklamada da BTTADK'nın encümenlerinin eylemini desteklediği belirtilerek, "Azınlık okullarımızın yegane sahibi olan encümenlerimize ve dahi azınlığımıza karşı sergilenen bu davranışın hoş görülebilir bir yanı yoktur. Azınlık okulları azınlığındır ve hep azınlığın kalacaktır." ifadesi kullanıldı.

Encümen ve velilerin eylemine BTTADK Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, Değişiklik Hareketi Partisi (KİNAL) Rodop ve İskeçe milletvekilleri İlhan Ahmet ve Burhan Baran, Radikal Sol İttifak (SYRİZA) İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek, Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de destek verdi.

Batı Trakya'da azınlık okullarındaki encümen heyetlerinin görev süresinin sona ermesinin ardından Yunanistan Eğitim Bakanlığınca azınlık okullarında 22 Aralık 2020'de yapılması kararlaştırılan ancak salgın gerekçesiyle art arda ertelenen encümen seçimleri, en son 9 Mart'ta yapılan açıklamayla 20 Nisan'a ertelenmişti.

Encümen seçimleri aynı gerekçe ile daha önce de 6 kez ileri bir tarihe alınmıştı.