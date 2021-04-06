Batı Trakya Türkleri azınlık okullarında encümen seçimlerinin yapılması talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika

Batı Trakya Türkleri azınlık okullarında encümen seçimlerinin yapılması talebiyle gösteri düzenledi

06.04.2021 14:17
Batı Trakya Türkleri azınlık okullarında encümen seçimlerinin yapılması talebiyle gösteri düzenledi, System.String[]

Batı Trakya'da Türk veliler, azınlık okullarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle dondurulan encümen heyeti seçimlerinin gerçekleştirilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Batı Trakya'da Türk veliler, azınlık okullarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle dondurulan encümen heyeti seçimlerinin gerçekleştirilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Azınlık Okulları Encümenler Derneğinin kararıyla Gümülcine ve İskeçe'de gerçekleştirilen eylemde veliler, azınlık okullarındaki encümen heyetlerinin görev süresinin sona ermesinin ardından Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığınca 22 Aralık 2020'de yapılacağı ilan edilen seçimlerinin Kovid-19 salgını gerekçesiyle art arda ertelenmesini protesto etti.

Gümülcine'de Bölge Eğitim Müdürlüğü, İskeçe'de ise Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Sekreterliği binası önünde gerçekleştirilen gösteride, "Azınlıkların eğitim alanındaki sorunlarına acil çözüm", "Çocuklarımızın üzerindeki oyunlara hayır", "Aldatılmaya son" yazılı pankartlar açan veliler, azınlık okullarının işleyişinin sekteye uğramaması için 7 kez ertelenen encümen seçimlerinin bir an önce yapılmasını ya da görev süresi sona eren encümenlerin görevlerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep etti.

Veli ve encümenler, her iki ildeki Eğitim Bakanlığı temsilciliklerine sundukları ortak bildiride, antlaşmalara göre özel statüdeki azınlık okullarının, azınlık toplumunun iradesi doğrultusunda idare edilmesi gerekliliğinin altını çizerek, bu konuda herhangi bir atamanın kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan (BTTADK) yapılan açıklamada da BTTADK'nın encümenlerinin eylemini desteklediği belirtilerek, "Azınlık okullarımızın yegane sahibi olan encümenlerimize ve dahi azınlığımıza karşı sergilenen bu davranışın hoş görülebilir bir yanı yoktur. Azınlık okulları azınlığındır ve hep azınlığın kalacaktır." ifadesi kullanıldı.

Encümen ve velilerin eylemine BTTADK Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, Değişiklik Hareketi Partisi (KİNAL) Rodop ve İskeçe milletvekilleri İlhan Ahmet ve Burhan Baran, Radikal Sol İttifak (SYRİZA) İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek, Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de destek verdi.

Batı Trakya'da azınlık okullarındaki encümen heyetlerinin görev süresinin sona ermesinin ardından Yunanistan Eğitim Bakanlığınca azınlık okullarında 22 Aralık 2020'de yapılması kararlaştırılan ancak salgın gerekçesiyle art arda ertelenen encümen seçimleri, en son 9 Mart'ta yapılan açıklamayla 20 Nisan'a ertelenmişti.

Encümen seçimleri aynı gerekçe ile daha önce de 6 kez ileri bir tarihe alınmıştı.

Trakya Bölgesi, Yunanistan, Aralık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Trakya Türkleri azınlık okullarında encümen seçimlerinin yapılması talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fener'in genç operasyonu tarihi gelir olarak dönüyor, bir dakika bile oynamayan oyuncuya 8 milyon euro önerildi Fener'in genç operasyonu tarihi gelir olarak dönüyor, bir dakika bile oynamayan oyuncuya 8 milyon euro önerildi         
14:20
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar Bask derbisinde taraftarlar şehri ateşe verdi, polisle çatıştı! İşte o anlar         
13:28
Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu         
13:10
Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik         
12:31
En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu         
11:49
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 14:28:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Trakya Türkleri azınlık okullarında encümen seçimlerinin yapılması talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei