Batman Barajı'na 813 bin yavru sazan bırakıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Batman Barajı'na 813 bin yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, AA muhabirine, 813 bin pullu sazan yavrularının Şanlıurfa Su Ürünleri Üretim Tesisinden getirilerek Batman Barajı'na bıraktıklarını söyledi.

Projeyle iç su kaynaklarındaki balık sayısının ve türünün arttırılmasının amaçlandığını belirten Gün, sazanın otçul bir balık türü olması dolayısıyla suyunun temizliği açısından da faydalı bir balık olduğuna işaret etti.

Gün, ileriki günlerde de Gercüş Kırkat Göleti'ne de sazan yavrularının bırakılacağını aktardı.