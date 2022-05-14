Batman'da suya giren 12 yaşındaki kız çocuğu boğuldu - Son Dakika

Batman'da suya giren 12 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesi Yeniçağlar köyü Bacak mezrası mevkiinde suya giren Semanur Görmez isimli kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre ailesiyle birlikte dere kenarına giden 12 yaşındaki Semanur Görmez serinlemek amacıyla suya girdi. Derinleşen bölümde ailesinin gözü önünde girdiği suda batıp çıkmaya başlayan Semanur Görmez, bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Kozluk OYİ Timi, Batman UMKE, Batman AFAD, Batman Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa süreli çalışmanın ardından küçük çocuğun cesedini dereden çıkarırken yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının yaptığı incelemeden sonra 112 sağlık ekipleri, çocuğun cenazesini Batman Eğitim ve Hastanesine morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Semanur Görmez'in cenazesi, defnedilmek üzere köyüne gönderilecek.