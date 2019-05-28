Son Dakika Haberleri: Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu
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Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu

23 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, Batman'da 4 teröristin silahları ile birlikte teslim olduğunu açıkladı.

Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, Batman'da 4 teröristin silahları ile birlikte teslim olduğunu açıkladı. Teröristlerden birinin, 2018 yılında Mardin'de 8 jandarmanın şehit olduğu olayın faili olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Batman- Hasankeyf ilcesi Kelekci koyu kırsalında, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin ortak yapmış olduğu operasyonda 4 teröristin saklandıkları sığınakta silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim olduklarını açıkladı. Açıklamada, teslim olan 4 teröristten birinin 4 Ekim 2018'de Mardin Dargeçit Çelik köyü Umutlu Mahallesi'nde EYP saldırısı sonucu 8 jandarma personelinin şehit olduğu olayın faili sözde mava grubu sabotajcısı Mahir kod adlı terörist olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:36 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Batman, 3. Sayfa
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