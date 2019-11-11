Son Dakika Haberleri: Batman'da, 50 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son Dakika Güncel Batman'da, 50 bin fidan toprakla buluşturuldu

Batman'da, 50 bin fidan toprakla buluşturuldu

6 saat önce

BATMAN'da, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikle 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Batman'da, 50 bin fidan toprakla buluşturuldu, System.String[]

BATMAN'da, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikle 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak bugün başlatılan 'Geleceğe nefes ol' kampanyası etkinlikleri kapsamında Batman'da 50 bin fidan toprakla buluştu. Batman Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Şimşek, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, BÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ile çok sayıda davetli katıldı.

'DİKTİĞİMİZ FİDANLARIMIZA SAHİPLENELİM'

Vali Hulusi Şahin, Batman genelinde 19 noktada 50 bin fidanın toprakla buluşacağını ifade ederek, dikilen fidanlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Vali Şahin, "Ülkemizin dağlarını, ovalarını ve vadilerini ağaçlandıracağız. Daha yeşil bir Türkiye için emin adımlarla yürüyoruz. Dünyada orman varlığını arttıran çok ülke var. Bunlardan biri de Türkiye'dir. Batman'da 19 lokasyonda olmak üzere 50 bin fidan Batman'da an itibarıyla toprakla buluşuyor. Dikmek yetmiyor, bakmak daha önemli. Diktiğimiz fidanlarımıza sahiplenelim" dedi.


Türkiye, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:57 Kaynak: DHA
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