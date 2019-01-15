Son Dakika Haberleri: Batman'da 6 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Batman'da 6 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

29 dakika önce

Batman'da 6 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs G.B.T. sorgusunda yakalandı.

Batman'da 6 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Batman'da 6 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs G.B.T. sorgusunda yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği sırada durumundan şüphelenerek durdurulan F.T. isimli şahsın yapılan G.B.T. sorgulamasında 6 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edilmiş ve ayrıca hakkında toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa
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