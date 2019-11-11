Son Dakika Haberleri: Batman'da askeri araç devrildi 3'ü ağır 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da askeri araç devrildi 3'ü ağır 7 yaralı

Batman'da askeri araç devrildi 3'ü ağır 7 yaralı

6 saat önce

Batman'da askeri araç devrildi 3'ü ağır 7 yaralıBATMAN - Batman'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 askeri personel yaraladı.

Batman'da askeri araç devrildi 3'ü ağır 7 yaralı

BATMAN - Batman'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 askeri personel yaraladı.

Edinilen bilgilere göre kaza Batman'ın Hasankeyf yol üstü karakolu mevkiinde kaza meydana geldi. Görevde bulunan askeri timi almaya giden Gercüş ilçe Jandarma komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan iki kişi Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk ve Özel hastanelere sevk edildi.

Batman'da askeri araç devrildi 3'ü ağır 7 yaralı

Hasankeyf, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:38 Kaynak: İHA
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