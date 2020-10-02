Bilgi Evi EBA destek noktasına dönüştürüldü - Son Dakika

Batman Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bilgi Evi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktasına dönüştürülerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Seyitler Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan EBA destek noktasını ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili ve İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Batman İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, kentteki bütün öğrencilerin EBA'ya giriş yapması için çabaladıklarını belirterek "Sayın valimizin talimatıyla Seyitler Mahallesinde bulunan Bilgi Evinde EBA destek noktamızın açılışını yaptık. Burası 12 bilgisayar ve bir çalışma odasıyla öğrencilerimize hizmet verecek. Çocuklarımız burada hem canlı derslerini takip edecek hem de arzu ederlerse etüt de yapabilecekler. Ayrıca bilgi evimize ilerleyen aşamada kütüphane de kuracağız." dedi.

Batman'da 63 EBA destek noktasının bulunduğunu hatırlatan Kurtaran, bunun 4'ünün Batman Belediyesince yapıldığını söyledi.

Kurtaran, hedeflerinin kent genelinde 100 EBA destek noktası oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.