Batman'da "Eğitimde Metaverse ile Dijital Dönüşüm" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da "Eğitimde Metaverse ile Dijital Dönüşüm" konferansı düzenlendi

02.06.2022 15:13
Batman'da "Eğitimde Metaverse ile Dijital Dönüşüm" konferansı düzenlendi

Batman Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik "Eğitimde Metaverse ile Dijital Dönüşüm" konferansı verildi.

Batman Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik "Eğitimde Metaverse ile Dijital Dönüşüm" konferansı verildi.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hafzullah İş tarafından verilen konferansta, öğretmenlere, bilgisayar, android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan bilişinin yapay bir fiziksel ortama dahil olmasını sağlayan 'metaverse evreni' konuları anlatıldı.

Dr. Hafzullah İş, blokzincir, NFT, oyunlaştırma, web 3.0 ve metaverse teknolojileri konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Programda, öğretmenlere sanal gerçeklik gözlükleriyle metaverse deneyimi kazandırıldı.

Konferans katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Batman Üniversitesi, Metaverse, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 'Eğitimde Metaverse ile Dijital Dönüşüm' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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