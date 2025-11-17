Batman'da Elektrik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Batman'da Elektrik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Batman\'da Elektrik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
17.11.2025 17:19
Batman\'da Elektrik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

23 yaşındaki Bilal Polat, çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Batman'da çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılan Bilal Polat (23), hayatını kaybetti.

İŞ YERİNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay, dün akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan Bilal Polat, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Polat, kurtarılamadı. Polat'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Batman, Güncel

Son Dakika Güncel Batman'da Elektrik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Batman'da Elektrik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
