Batman\'da Huzur ve İstikrar Vurgusu

09.02.2026 14:21
AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, kentin barış ve gelişimini anlattı. Yeni projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve İl Başkanı Hüseyin Şansi, gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Batman İl Başkanlığınca Kristal Park Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan Nasıroğlu, kentin huzur ve istikrar ortamında önemli bir ivme yakaladığını söyledi.

Bölgede kardeşlik ve barış ikliminin güçlendiğini ifade eden Nasıroğlu, Batman'ın merkezi ve ilçeleriyle bölgesinde örnek bir şehir haline gelmeye başladığını belirtti.

Nasıroğlu, "Eskiden başkalarını takip eden bir şehirken, bugün birçok alanda örnek gösterilen bir konuma geldik. Bu başarı bireysel değil, ortak aklın ve birlikte çalışmanın sonucudur." dedi.

Hasankeyf-Batman yolunun tamamlandığını, Batman-Diktepe yolunun da son aşamaya geldiğini dile getiren Nasıroğlu, yol projelerinde kalite ve kalıcılığın esas alındığını vurguladı.

Nasıroğlu, mevcut demir yolu koridorunun avantaja çevrilerek hafif raylı sistem projeleri üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

Tarım ve su yatırımlarına ilişkin bilgi de veren Nasoroğlu, Batman Çayı Islah Projesi kapsamında yaklaşık 30 kilometrelik alanda çalışma yürütüldüğünü, çalışmalarla atıl durumdaki arazilerin ekonomiye kazandırılacağını belirterek, kentin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik Silvan Barajı'ndan su temini için proje hazırlandığını ve Garzan Barajı'ndan da ilçe ve köylere içme suyu sağlanacağını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Şansi de gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Ortak akılla, istişare kültürüyle şehrimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.

Programa, Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mensur Müjdeci, Medeni Demirkale ve Temim Orhan ile İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ve gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA

