Batman'da iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı - Son Dakika

Batman'da geçtiğimiz yıl 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanması sonucu iki aile arasında çıkan husumet, kentin ileri gelenlerinin araya girmesi ile barışla sonuçlandı.

Batman'da 21 Kasım 2019'da Ayhan ve Özerdem aileleri arasında kavga çıkmış, olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştı. Bu tarihten sonra iki aile arasında başlayan husumet, 20 ve 21. dönem Batman Milletvekili Faris Özdemir ime kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonuçlandı. İki aile arasındaki barış organizasyonuna Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Alay Komutanı İsa Çakmak, Batman Müftüsü Turgut Erhan, Ayhan ve Özerdem aile fertleri katıldı. Okunan duaların ardından her iki ailenin fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

"Birimizi sevelim, birimizi bağrımıza basalım"

Barış etkinliğine katılan Batman Valisi Hulusi Şahin, aralarındaki husumeti sona erdiren ailelere teşekkür etti. Vali Şahin, "Özerdem ve Ayhan aileleri öncelikle böyle hayırlı bir cemiyete bizleri de çağırıp ortak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Bu iki yılık süre zarfında bende uğraştım birkaç tane benzeri konu ilgili çözüme ve gördüm ki bu iş çok zor bir iş, gerçekten kırgınlıklar çok derin insanları tekrar doğru yolda barışla esenlikle kardeşlikle bir araya getirmek çok zahmetli araya bin tane fitne giriyor. Dolaysıyla böyle bir cemiyete ulaşabilmenin ne kadar zor olduğunu kendimden burada görev yaptığım süre zarfında gördüm. Bu hususta emeği gecen milletvekilimiz Faris Özdemir olmak üzere siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Büyük bir sevap işlediniz, büyük bir insanlık dersi verdiniz birilerine. Hayırda yarışalım dostlukta barışta yarışalım. Ben iki ailenin de ileri gelenlerini tebrik ediyorum. Çünkü bu bir olgunluktur. Siz çocuklarınıza bırakabileceğiniz en büyük mirası böylece bırakmış oldunuz. Siz barışı miras bıraktınız en güzel kardeşliği miras bıraktınız bundan daha güzel gençlere bırakabilecek miras düşünemiyorum. Benimde emek verdiğim Batman'da birkaç tane önemli böyle kırgınlık var onlara da inşallah örnek olur. Onlara da bu barış onlarında kalplerini yumuşatmaya vesile olur diye ümit ediyorum" dedi.

Ailelerin barışmasında öncülük eden 20 ve 21. dönem Batman Milletvekili Faris Özdemir, barışan her iki aileye teşekkür etti. Özdemir, "Çok sevdiğimiz iki aile bizi onurlandırdı, bizi kırmadılar Allah onların birlik beraberliğini hiç bozmasın inşallah. Valim bizleri onurlandırdınız bu mutlu günde bu tür kırgınlıkların olmaması için hep beraber gayret edeceğiz, gayret sarf edeceğiz. İnsanların huzuru için, mutluluğu için ölüm, düşmanlık son bulsun, şiarımız bu olsun, bir birimizi sevelim, birimizi bağrımıza basalım, bölgemiz, insanımız, ülkemiz huzur dolsun. Tekrar bu iki aileye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ayhan ve Özerdem aileleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçti. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat eden aileler tokalaşırken de eldiven kullandı. Etkinlik girişinde vatandaşlara maske dağıtılıp elleri dezenfekte edildi. - BATMAN