Batman'da jandarma bir yıllık faaliyet raporunu açıkladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da jandarma bir yıllık faaliyet raporunu açıkladı - Son Dakika

Batman'da jandarma bir yıllık faaliyet raporunu açıkladı

6 saat önce

Batman'da son bir yılda terörle mücadele kapsamında bin 40 operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Batman'da jandarma bir yıllık faaliyet raporunu açıkladı, System.String[]

Batman'da son bir yılda terörle mücadele kapsamında bin 40 operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 5 teröristin de ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.


Batman İl Jandarma Komutanlığı 2019 yılı değerlendirme toplantısı Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantında konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, 2019 yılının gerek ülke sınırları içerisinde gerekse sınırların dışında terörle mücadelede çok önemli bir yıl olduğunu belirterek, terörle mücadeleye hız kesmeden kararlılıkla devam edileceğini söyledi. Vali Şahin, 2020 yılının güvelik hizmetleri anlamında daha iyi bir yıl olacağının altını çizerek, önümüzdeki birkaç yılı içerisinde Türkiye'nin gündeminde terörün temizlendiği, çok daha huzurlu ve mutlu bir ülke hedefine ulaşılacağı umudunu taşıdığını dile getirdi.


Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak da 2019 yılında asayiş, terör, kaçakçılık ve trafik uygulamaları ile ilgili bilgi verdi. Çakmak, terörle mücadele harekatı kapsamında toplam bin 40 operasyonel faaliyetin icra edildiğini ve 4 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini belirten Çakmak, operasyonlarda 13 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 2 roketatar, 10 roketatar mühimmatı, 13 el bombası, 88 kilo amonyum nitrat, 5,5 kilo TNT, 3 bin 665 muhtelif fişek, 3 el telsizi, 1 drone ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini dile getirdi. Çakmak, 5 örgüt mensubunun yapılan çalışmalar sonucu ikna edilerek güvenlik güçlerince teslim alındığı ifade etti.


İl Jandarma Komutanlığında yapılan değerlendirme toplantısına, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, ilçe jandarma komutanları, birlik komutanları ve ilgili askeri personel katıldı. - BATMAN

Jandarma, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:26 Kaynak: İHA
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