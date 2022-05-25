Batman'da kaçak balık avlayan 19 kişiye para cezası - Son Dakika
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Batman'da kaçak balık avlayan 19 kişiye para cezası

25.05.2022 11:07
Batman'da kaçak balık avlayan 19 kişiye para cezası

Batman'da, su avcılığı kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 19 kişiye 25 bin TL para cezası kesildi.

Batman'da, su avcılığı kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 19 kişiye 25 bin TL para cezası kesildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığınca 2021-2022 yılı içerisinde çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

Yürütülen çalışmalarda, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet suçundan 13, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğine Aykırı Hareket Etmek suçundan 2, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan 4 olmak üzere toplamda 19 kişiye 25 bin 373 TL idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi.

Ayrıca 5 şişme bota, 17 balık oltasına, bir el dedektörüne ve 2 toplam uzunluğu 5 bin 867 metre germe balık ağına el konulduğu kaydedildi.

Bahse konu olaylarda ele geçen malzemelerin Hasankeyf İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği bildirilen açıklamada, 118 sazan balığı, 6 yayın balığı, 2 şabot cinsi olmak üzere toplamda 126 balığın tekrar doğaya bırakıldığı kaydedildi. - BATMAN

Batman'da kaçak balık avlayan 19 kişiye para cezası
Batman'da kaçak balık avlayan 19 kişiye para cezası

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Kaynak: İHA

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