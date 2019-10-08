Son Dakika Haberleri: Batman'da kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'da kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ağaçlık köyünde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kamyon kasanında, 70 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Batman'da kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ağaçlık köyünde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kamyon kasanında, 70 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Operasyona ilişkin Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca Kozluk ilçesi Ağaçlık köyü mevkiinde 1 kamyonda yapılan aramada, 41 Afganistan, 16 Bangladeş ve 13 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 70 düzensiz göçmen ile birlikte 1 organizatörün yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yakalanan organizatör hakkında adli işlem başlatılmış olup, yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin tamamlanması müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir" dedi. - BATMAN

Batman Valiliği, Jandarma, Kozluk, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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