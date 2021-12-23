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Batman'da kardan kapanan 20 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Batman'da kardan kapanan 20 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor

23.12.2021 14:16

Batman'da kardan kapanan 20 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Batman'da kardan kapanan 20 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor

BATMAN - Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kapanan 20'den fazla köy yolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar devem ediyor.

Sason ve Kozluk ilçelerinin yüksek kesimlerinde aralıklarla süren kar yağışı, dün akşam saatlerine kadar devam etti. Yoğun kar yağışı, köy yollarında buzlanmaya neden olurken, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için şantiye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Kozluk ilçesine bağlı Armutlu grup köy yolunda devam eden çalışmaların ardından kapanan 5 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı. Sason ilçesinde de Derince ve Dörtbölük grup köy yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yüksek kesimlerde bazı yerlerde kar kalınlığı 40 santimi bulurken, İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerinin yol açma çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti.

Batman'da kardan kapanan 20 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor
Batman'da kardan kapanan 20 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor
Batman'da kardan kapanan 20 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor
Batman'da kardan kapanan 20 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor

Batman, Kozluk, Sason, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da kardan kapanan 20 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da kardan kapanan 20 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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