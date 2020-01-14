Batman'da kayalıklardan düşen çoban yaralandı - Son Dakika
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Batman'da kayalıklardan düşen çoban yaralandı

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde kayalıklardan düşen çoban, hastanede tedaviye alındı.

Batman'da kayalıklardan düşen çoban yaralandı, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde kayalıklardan düşen çoban, hastanede tedaviye alındı.

Kayalar köyünde çobanlık yapan Ömer Güzel, hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Yaralanan Güzel, çevredekilerin haber vermesiyle 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güzel, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:10 Kaynak: AA
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